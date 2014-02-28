Владимир Чистюхин с 28 февраля назначен на должность заместителя председателя Банка России. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

С сентября 2013 года Чистюхин занимал должность первого заместителя руководителя службы Банка России по финансовым рынкам.

Ранее источники сообщали, что он может быть назначен зампредом ЦБ, поскольку заместители есть в подчинении всех первых зампредов, кроме Сергея Швецова.

Новые назначения в пятницу получили также два заместителя руководителя службы Банка России по финансовым рынкам. Игорь Жук возглавил департамент страхового рынка, а Елена Курицына — департамент допуска на финансовый рынок.