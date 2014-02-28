Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин не ожидает дальнейшего «глубокого проседания» рубля. Свои прогнозы по динамике российской валюты он озвучил в интервью Business FM на XI Красноярском экономическом форуме.

«Фундаментальные показатели не говорят о том, что рубль будет существенно падать. Более того, в какой-то момент пойдет обратно», — предсказывает экс-глава Минфина.

Как заметил Кудрин, «сочетание факторов на последние два месяца так сложилось, что он (рубль. — Прим. ред.) прошел отметку планируемого ослабления». При этом экс-министр подчеркнул, что «сейчас, может быть, добавляются новые факторы, связанные с психологическим отношением граждан переложиться частично в валюту. Даже украинская тема стала влиять на наш рынок». «Но эти факторы очень ограничены, поэтому после нескольких корректировок я ожидаю, что в течение года рубль скорректируется в обратную сторону. Не на такую же величину, но частично уйдет назад», — сказал экономист. «Я не вижу причин дальнейшего глубокого проседания рубля», — заключил он.

Прогноз Кудрина на конец года по стоимости доллара в России — около 35 рублей плюс-минус полрубля.

Что касается других аспектов, в которых украинские события могут повлиять на российскую экономику, то, по словам Кудрина, «именно потому, что Украина входит в число важнейших партнеров России, политический кризис на Украине усилит экономический кризис». «Это снижает кооперационные связи или закупку в том числе нашей продукции», — пояснил он. Также, по его словам, «есть еще момент заражения соседней экономики своими проблемами». «Мы выдали кредит, который тоже пока непонятно, как дальше будет обслуживаться», — напомнил Кудрин.

«В целом риски на российские рынки тоже увеличиваются. Мы уже почувствовали это на своем рубле. Есть уже эффект дополнительного смягчения нашего рубля в связи с этим. Мы почувствуем на росте доходности по кредитам, которые будет брать наш частный сектор или государство, допустим, на внешних рынках. Это все имеет уже влияние — не критическое, не драматическое, но оно имеется», — резюмировал экс-чиновник.