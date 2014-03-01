Меры по ограничению наличных денежных расчетов не затронут большого количества операций, совершаемых физическими лицами. Об этом сообщил в эфире Business FM директор департамента национальной платежной системы ЦБ Тимур Батырев.

Он напомнил, что в настоящее время Банк России по поручению правительства совместно с рядом ведомств разрабатывает меры, направленные на развитие законодательства с точки зрения ограничения наличных расчетов физлицами при совершении операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. «Эти меры не затронут громадного количества операций, которые осуществляют физические лица», — заявил Батырев.

По его словам, ограничения коснутся только расчетов за дорогие товары — такие как недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши, сопоставимые по стоимости с двумя первыми категориями товаров. «Все остальные розничные платежи физические лица смогут сами осуществлять, выбирая тот способ оплаты, который им удобен и который они считают наиболее практичным в данных условиях», — подчеркнул директор департамента ЦБ.

Он также сообщил, что, по предварительным данным, в 2013 году объемы совершенных операций по наличным и безналичным расчетам приблизительно сопоставимы друг с другом и составили по 20 трлн рублей. Однако в динамике этот показатель изменяется в пользу безналичных расчетов. Так, по словам Батырева, за 2013 год год объем операций с использованием платежных карт вырос на 3,5% по отношению к показателю 2012-го. Объем наличных расчетов по сравнению с 2012 годом снизился на 4,5%. «Исходя из этих данных можно прогнозировать дальнейшее развитие, прежде всего, операций с использованием платежных карт, а также электронных денежных средств», — отметил Батырев.

Он пояснил, что ЦБ при расчете показателей ориентируется на данные кредитных организаций и статистику Банка России, а также на поступления в банки наличных денежных средств, которые можно отнести к розничному сегменту.