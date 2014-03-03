Котировки российских акций, рухнувшие на открытии биржевых торгов в понедельник (снижение в первые минуты сессии составило 6% и 7,85% по ММВБ и РТС соответственно), ускорили падение к середине дня. По состоянию на 13:21 мск индекс ММВБ теряет 8,27%, составляя 1 325,25 пункта; индекс РТС просел уже на 9,63% — до отметки 1 145,29.

В субботу Совет Федерации на основании обращения президента РФ Владимира Путина принял постановление о возможности использования российских вооруженных сил на территории Украины.

Напомним, в августе 2008 года российские индексы также отреагировали падением на сообщение о начале операции по принуждению Грузии к миру. Индекс РТС 8 августа рухнул на 6,51%, индекс ММВБ упал на 5,25%.

На фоне решения по Украине было зафиксировано также и резкое падение стоимости рубля. ЦБ в понедельник принял решение поднять ставки на 1,5 процентного пункта. Стоимость бивалютной корзины держится ниже 43 рублей, до которых доходила в начале торгов, однако по состоянию на 13:29 мск стоимость корзины превышает показатель предыдущего закрытия на существенные 59 копеек.