ЦБ РФ не исключает возможности дальнейшего повышения процентных ставок и увеличения объема операций на валютном рынке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

«У нас большие возможности по повышению процентных ставок. Скажем, были страны, которые повышали гораздо больше. И мы можем еще больше усилить свое присутствие на валютном рынке», — отметила Юдаева, отвечая на вопрос о возможных мерах ЦБ по поддержанию курса российской валюты.

Первый зампред ЦБ напомнила, что Банк России занимает четвертое место в мире среди центральных банков по объему золотовалютных резервов. «И в этом смысле мы можем чувствовать себя достаточно комфортно для влияния на ситуацию», — подчеркнула Юдаева.



При этом, по ее словам, изменение ставки ЦБ может привести к повышению курса рубля в среднесрочной перспективе. «Мера должна повлиять не то что на приостановление падения (курса рубля. — Прим. ред.). Но в том числе на удорожания курса в среднесрочной перспективе», — сказала первый зампред Банка России.

В понедельник Банк России повысил ключевую ставку с 5,5% до 7,0% годовых. Как говорилось в сообщении ЦБ, это решение направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках.