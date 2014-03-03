Банк России переходит к ежедневному определению параметров курсовой политики, исходя из оценки текущей ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, отмечая, что данное решение связано с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке.

В частности, ЦБ на 3 марта установил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала курсовой политики на 5 копеек, на уровне 1,5 млрд долларов. 28 февраля эта величина равнялась 350 млн. Прочие параметры курсовой политики Банка России остались без изменений.

В результате такой корректировки произошло снижение чувствительности границ операционного интервала к объему совершенных Центробанком валютных интервенций, поясняется в сообщении регулятора.

«Данная мера была принята в целях предотвращения возникновения рисков для финансовой стабильности путем ограничения колебаний обменного курса рубля», — говорится в релизе ЦБ.

Усилившиеся опасения по поводу возможности военных действий на Украине обрушили финансовые рынки в понедельник. Ключевые российские индексы ММВБ и РТС ушли «в красное» на 10,79% и 12,01% соответственно. Курсы валют, хоть и отскочили от достигнутых в ходе сессии дневных максимумов в 37 рублей по доллару и 51,1 рубля по евро , завершили день с существенным повышением к отметкам предыдущих торгов. Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» вырос на 32 копейки к средневзвешенному курсу предыдущего торгового дня — до 36,42 рубля, курс последней сделки прибавил 64 копейки к пятничному закрытию, составив 36,52. По евро средневзвешенный курс поднялся на 49 копеек, до 50,22 рубля, курс закрытия — на 59 копеек, достигнув 50,16. Бивалютная корзина на закрытии торгов подорожала на 61 копейку, до 42,66 рубля, а в ходе торгов (утром) доходила до 43,21.

Официальный курс евро на вторник установлен на беспрецедентной отметке в 50,15 рубля (плюс 57 копеек). Курс доллара на валютных торгах, на который ориентируется ЦБ, к 11:30 мск успел отыграть решение регулятора о временном повышении ставок и вырос на более скромные 19 копеек (до 36,38 рубля).

Банк России с 11:00 мск понедельника для «предотвращения возникновения рисков для инфляции и финансовой стабильности», связанных с повышенным уровнем волатильности на финрынках, поднял ставки на 1,5 процентного пункта. В частности, ключевая ставка (минимальная ставка аукциона недельного РЕПО) выросла с 5,5% до 7% годовых.

В понедельник стало известно, что в пятницу, 28 февраля, ЦБ сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины сразу на 20 копеек вверх — до 35,40—42,40 рубля. Согласно последней схеме, применявшейся регулятором, к автоматическому сдвигу границ коридора на 5 копеек вверх или вниз приводило достижение накопленным объемом интервенций ЦБ отметки в 350 млн долларов (с корректировкой на операции Федерального казначейства по покупке/продаже валюты).

Участники рынка оценивали валютные интервенции понедельника в суммы от 3 млрд до 10 млрд долларов и предполагали как изменение их дальнейшей схемы (существенное увеличение объема интервенций, необходимого для сдвига коридора на 5 копеек), так и возможность сдвига коридора на большую, чем обычно, величину (например, сразу на 50 копеек).

По данным ЦБ, опубликованным в понедельник, в феврале 2014 года регулятор, как и три месяца до этого, только продавал валюту. Объем интервенций по продаже доллара составил существенные 6,158 млрд долларов, но недотянул до январских 7,817 млрд (цифра без учета целевых интервенций, которые в настоящий момент не осуществляются). Объем интервенций на рынке евро составил в феврале 678,69 млн евро (против 586,32 млн в январе). Больше в последний раз было в июле 2011 года — 1,004 млрд евро (без учета сопоставимого показателя целевых интервенций), но тогда Центробанк покупал валюту на внутреннем рынке, а не продавал, как сейчас.