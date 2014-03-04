По сведениям «Коммерсанта», на должность предправления рассматривалось не менее пяти кандидатов. Среди них — экс-глава Связного Банка, а ныне член совета директоров Финпромбанка Сергей Радченков, экс-предправления Абсолют-Банка Николай Сидоров, бывший член правления банка «Траст» Елена Речкалова, зампред Росбанка Улан Илишкин и недавно занявшая в Юниаструм Банке пост зампреда по развитию бизнеса Алла Цытович.
В 2010 году должность предправления «Юниаструма» покинул Павел Неумывакин, руководивший банком более пяти лет. Сменивший его Евгений Туткевич ушел уже через два года, забрав с собой в банк «Траст» команду топ-менеджеров. Вслед за ними в начале 2013 года туда ушел и Евгений Ромаков, проработавший на посту предправления менее года. С тех пор обязанности предправления исполняет главбух Лидия Бормашова.
По словам президента Юниаструм Банка Гагика Закаряна, «основной задачей нового руководителя станет исполнение утвержденного на ближайшие три года бизнес-плана, который включает в себя активное развитие малого и среднего бизнеса и умеренное развитие розницы». Однако, по сведениям «Коммерсанта», основной акционер все же рассчитывает на переформатирование бизнеса.