В случае обесценения рубля на 20% потери 20 крупнейших банков России составят 216 млрд рублей. Об этом сообщает ЦБ РФ в обзоре глобальных рисков за январь.

Регулятор отмечает, что определить подверженность банковского сектора валютным рискам можно через переоценку короткой открытой валютной позиции и оценку потерь при росте просроченной задолженности в иностранной валюте. «По оценкам Банка России, российский банковский сектор имеет достаточный запас прочности, чтобы противостоять валютному шоку по этим каналам», — говорится в обзоре.

По мнению ЦБ, при обесценении рубля на 20% потери топ-20 банков в связи с ростом просроченной задолженности в валюте составят 94 млрд рублей, в связи с переоценкой открытой валютной позиции — 122 млрд рублей.