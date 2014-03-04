Количество российских банков, продемонстрировавших отрицательный финансовый результат по итогам января 2014-го, увеличилось в 2,4 раза с начала года — до 208 кредитных организаций. Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора, подготовленного ЦБ.

На конец декабря 2013 года в России насчитывалось 88 убыточных КО, тогда как в начале года — всего 55. Однако несмотря на рост количества убыточных банков в первый месяц 2014-го, их отрицательный финансовый результат уменьшился по сравнению с декабрьскими данными чуть более чем в два раза — до 8,82 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2013 года размер убытков российских кредитных организаций составил 9,36 млрд рублей.

Вместе с тем за январь 2014-го уменьшилось количество прибыльных КО — до 703 на 1 февраля с 834 на начало года. За указанный период сократилось и общее количество действующих на территории РФ кредитных организаций — до 911 с 922.