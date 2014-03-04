Санкции против России будут введены совсем скоро, это вопрос нескольких дней. Об этом заявил прибывший в Киев госсекретарь США Джон Керри, передает Reuters.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на источник в американской делегации сообщило, что возможные санкции против России могут быть введены уже на этой неделе.

Власти США после заявлений Москвы о возможном вводе войск на Украину для защиты граждан России, находящихся на украинской территории, заявили, что рассматривают различные санкции в отношении РФ. Как сказала представитель госдепартамента Джен Псаки, «мы не просто рассматриваем санкции. Скорее всего, мы их введем».

Между тем ЕС на сегодняшний день не собирается вводить ограничительные меры в отношении России.

Евросоюз на сегодняшний день не предполагает введение каких-либо ограничительных мер, тем более санкций, в адрес России в связи с ситуацией на Украине, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Давайте все-таки соблюдать юридическую чистоту терминов: санкции вводит только Совет безопасности ООН, все остальное — это односторонние ограничительные меры. На сегодняшний день ни о каких таких мерах в адрес России со стороны Евросоюза речь не идет», — сказал Чижов в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Прайм».

Дипломат подчеркнул, что «никто никогда не вел речь» о полном запрете на въезд россиян в страны ЕС. «Я думаю, никто в здравом уме об этом говорить не будет», — заявил Чижов. Тем не менее переговоры по облегчению визового режима «фактически заморожены, причем по вине ЕС».

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник заявили, что если не будут приняты «срочные меры по разрядке напряженности на Украине», то 6 марта на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза будут согласованы «адресные меры» в адрес РФ.

На Украине 22 февраля произошла смена власти, имеющая признаки госпереворота. Рада отстранила Виктора Януковича от власти, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. Крым и городской совет Севастополя отказались признавать легитимность новой власти на Украине. Совфед РФ 1 марта единогласно проголосовал за то, чтобы дать президенту РФ Владимиру Путину согласие на использование российских ВС на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. РФ заявляет, что ее действия на Украине полностью адекватны и легитимны.