Украинский бизнес должен банкам России 10 млрд долларов
Долги украинских компаний перед дочерними структурами семи банков РФ на Украине на конец 2013 года превысили 94,4 млрд гривен (9,7 млрд долларов), следует из их отчетности. По итогам IV квартала юрлица были должны Проминвестбанку (ПИБ, «дочка» ВЭБа) 28,2 млрд гривен (2,9 млрд долларов), украинскому Сбербанку — 24,66 млрд гривен (2,5 млрд долларов). «ВТБ Украина» местные предприятия задолжали 15,68 млрд гривен (1,61 млрд долларов), «дочкам» Альфа-Банка — 15,4 млрд гривен (1,58 млрд долларов), Газпромбанка — 8,18 млрд (800 млн долларов), Банка Москвы — 1,69 млрд (170 млн долларов), «Петрокоммерца» — 619,3 млн (63,5 млн долларов). Объем долгов с начала года вырос, утверждают банкиры. Так, в ВЭБе уточнили, что на 1 февраля он составил 3,5 млрд долларов.
Источники «Коммерсанта» в ВЭБе и ВТБ уверяют, что все кредиты дочернего банка на Украине «обеспечены залогами на 100%», часть находится на балансе материнских банков. По словам одного из собеседников, как обеспечение банки получали акции, доли в холдинговых компаниях и недвижимость. Однако часть сделок госбанков на Украине относится к разряду политических, заключались они в рамках межгосударственных проектов, и акции в таких случаях в залог не передавались. Это, в частности, подтвердили «Коммерсанту» в пресс-службе ВЭБа, уточнив, что речь идет о ряде проектов в авиастроении, машиностроении и производстве энергетического оборудования. Банки с госучастием активно кредитовали украинский бизнес под госгарантии Киева. В ВЭБе уточнили, что еще около 10% заемщиков ПИБа передали в залог доли в холдинговых компаниях.
Информацию о своих украинских заемщиках в банках не раскрывают. В ВЭБе «Коммерсанту» только уточнили, что речь идет о «предприятиях, входящих в топ-100 украинского бизнеса». В Банке Москвы (Украина) говорят, что работают в основном со средним и малым бизнесом. Среди клиентов Сбербанка есть, например, «Укравтодор» и «Украинские железные дороги», но они брали кредиты в материнском банке, знает источник газеты, близкий к нему. В банке эту информацию не комментируют.
Источник: Коммерсант
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