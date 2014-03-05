Сотовый гигант «МегаФон» приостановил переговоры с участниками банковского рынка по созданию собственного банка, сообщил журналистам гендиректор оператора Иван Таврин.

«Мы вели переговоры с возможными участниками рынка, а также переговоры с кандидатами, которые могли бы возглавить банк. Мы не пришли пока к какому-то рабочему боевому сценарию по созданию собственного банка. Сейчас активных переговоров не ведем», — сказал Таврин.

Причиной такого решения он назвал ослабление экономики РФ и ситуацию в банковском секторе. При этом, по словам Таврина, компания все же не оставляет идею создания банка.

«Команда все равно будет над этим думать. Но пока у нас нет рабочего варианта, нет живого проекта», — отметил он.

Исполнительный директор «МегаФона» Михаил Дубин отметил, что компания верит в развитие собственных финансовых услуг. «Но мы не считаем, что создание банка является необходимым условием», — уточнил он.

В сентябре Таврин говорил, что компания хотела бы купить небольшой банк, без крупных операций, без своей розничной сети и уже ведет переговоры с некоторыми финучреждениями. В декабре он заявлял, что «МегаФон» планирует развивать банковские услуги в партнерстве с кредитной организацией, имеющей опыт работы в рознице, и рассчитывает на неконтрольную долю в СП без управления со стороны оператора. В качестве партнера он видел банк с достаточным капиталом, имеющий опыт в ретейле и сконцентрированный на рознице, а не на обслуживании крупных юрлиц.