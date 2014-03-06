В Кунцевский районный суд Москвы с обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова, которым инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, Сафин создал организованную преступную группу и вовлек в ее деятельность Полякова. С января 2008 по июнь 2011 года фигуранты уголовного дела за комиссионное вознаграждение осуществляли банковские операции с физическими и юридическими лицами, не зарегистрировав соответствующую организацию и не располагая лицензией Банка России. Как уточняется в сообщении Генпрокуратуры, такие незаконные операции включали «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности». За все это подельники взимали плату в размере 0,5—5,5% от сумм, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц.

В общей сложности «подпольные банкиры» обналичили более 9,2 млрд рублей; сумма их незаконного дохода в виде комиссий превысила 46,1 млн.