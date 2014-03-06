Банки.ру и Банк Жилищного Финансирования запустили спецпредложение для посетителей портала.

Вклад «Весна — пора накоплений» можно открыть с 6 марта по 30 апреля 2014 года, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — также 25 тыс. рублей.

Вклад открывается в рублях под 10,2% годовых на 730 дней, минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока

«Вклад является накопительным — по нему предусмотрена возможность пополнения в течение 630 дней с момента его открытия суммами от 1 тысячи рублей. Расходные операции не допускаются. В случае досрочного расторжения договора процентная ставка сохраняется при условии, что средства находились во вкладе свыше 91 дня», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

«В сегменте долгосрочных вкладов с возможностью досрочного расторжения без потери процентов новое спецпредложение от Банка Жилищного Финансирования входит в тройку лучших. Размещая свои сбережения в долгосрочный депозит, вкладчик получает возможность зафиксировать высокую процентную ставку на продолжительный период, а в случае необходимости — забрать свои сбережения досрочно и при этом не потерять начисленные проценты», — добавляет эксперт.