ЦБ ввел временную администрацию в российскую «дочку» украинского ПриватБанка — Москомприватбанк — на 10 дней, до проведения референдума по статусу Автономной Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Москомприватбанка.

По словам главы кредитной организации Дмитрия Барбаянова, решение регулятора о введении временной администрации в банк с 6 марта связано прежде всего с нестабильной политической ситуацией на Украине. Целью данной меры является оказание помощи банку «справиться с ситуацией в случае повышенного спроса со стороны клиентов.

Барбаянов также подчеркнул, что введение временной администрации ЦБ не повлияло на работу Москомприватбанка: кредитная организация функционирует стабильно.

«Мы уверены, что Центральный банк встанет на защиту Москомприватбанка и не позволит политикам нарушить нормальный режим обслуживания клиентов», — сказал глава кредитной организации.