Январская инфляция в годовом выражении в среднем для 28 государств ЕС составила 0,9%, в России оказалась на уровне 6,1%. Об этом в четверг сообщает Росстат. Таким образом, российская инфляция превзошла среднеевропейскую в 6,8 раза.

Самый значительный рост цен по сравнению с январем 2013 года — на 1,9% — был отмечен в Великобритании и Финляндии. При этом на Кипре, в Греции и Болгарии зафиксирована дефляция на уровне 1,6%, 1,4% и 1,3% соответственно. Из стран, находящихся за пределами Евросоюза, более значительная, чем в России, инфляция в годовом выражении наблюдалась в Белоруссии (14,9%) и Турции (7,8%).

По сравнению с предыдущим месяцем в РФ цены выросли в январе на 0,6%, а в среднем в ЕС — снизились на 0,9%. В Латвии инфляция составила 0,7%, в Румынии — 0,8%, а в 19 государствах цены снизились за месяц.