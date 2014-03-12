В новый рейтинг портала Банки.ру вошли 20 лучших сезонных депозитов в рублях сроком размещения один год в московских банках.

Большинство кредитных организаций с началом весны уже обновили сезонные предложения по депозитам. В данную выборку попали все действующие спецпредложения банков Москвы на дату составления рейтинга, которые соответствуют следующим параметрам: сумма вклада — 500 тыс. рублей, срок размещения — один год, условия начисления и выплаты процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита — любые.

Максимальная доходность вкладов, вошедших в топ-20, составила 10,6% годовых, минимальная — 10%. Средний уровень процентных ставок — 10,2%.

Сумма минимального первоначального взноса по вкладам, попавшим в рейтинг, варьируется от 1,5 тыс. до 500 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал депозит «Весенний» Милбанка — 10,6% годовых. Второе место со ставкой 10,5% разделили сразу три вклада: «Времена года. Весна» Маст-Банка, «Чемпионский» Мираф-Банка (Московский филиал) и «Весновей» Генбанка. На третьей строчке рейтинга разместился вклад «Весенний» Национального Корпоративного Банка с доходностью 10,37%.

Большинство вкладов, представленных в рейтинге, можно пополнять. Чаще по сумме и/или срокам дополнительного взноса установлены ограничения. Минимальная сумма пополнения варьируется от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, ограничение по срокам — от 30 до 90 дней до конца действия договора вклада.

Для большинства депозитов, попавших в рейтинг, автоматическая пролонгация не предусмотрена.

Обзор составлен по информации на 11 марта 2014 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 тыс. предложений от более чем 600 кредитных организаций.