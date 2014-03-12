Банк России 11 марта направил Арт-Банку требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.

В конце января аналогичные требования были направлены Линк-Банку, Эсидбанку и банку «Приполярный».

Линк-Банк с 11 февраля лишился лицензии на осуществление банковских операций. Лицензии «Приполярного» и Эсидбанка на привлечение во вклады средств физлиц в рублях и иностранной валюте утратили силу 24 февраля и 25 февраля соответственно.