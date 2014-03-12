Официальный курс доллара поднялся до исторического максимума — 36,49 рубля
Официальный курс доллара достиг исторического максимума, предыдущий рекорд был установлен в 2009 году — на 19 февраля ЦБ установил курс на отметке 36,43 рубля. Официальный курс евро побил вчерашний рекорд (50,47 рубля) и также поднялся до исторического максимума.
Аналитики Нордеа Банка надеются, что до конца недели рынок доживет в спокойном режиме. «Сейчас против регулятора мало кто играет, но если начнется обострение геополитических рисков, то отток капитала может снова заставить ЦБ активно тратить резервы. Аппетит к риску сейчас слабый на фоне темы замедления роста экономики Китая и, безусловно, по причине муссирования темы Крыма. Доллар пока продолжит торговаться выше отметки 36 рублей», — говорится в аналитическом отчете банка. Сильного удара по рублю эксперты ожидают 16 марта, в день референдума в Крыму.
Источник: Banki.ru
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