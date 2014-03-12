Прибыль российских кредитных организаций в январе — феврале 2014 года составила 170 млрд рублей, увеличившись на 12,2% к аналогичному периоду прошлого года. Соответствующие данные о динамике развития банковского сектора РФ в феврале опубликовал в среду Центробанк.

Активы банковского сектора в прошлом месяце повысились на 1,2% в основном за счет роста кредитного портфеля. При этом ссуды нефинансовым организациям и физическим лицам увеличились за этот период равномерно — также на 1,2%.

Просроченная задолженность по розничному портфелю возросла на 5,1%, по портфелю кредитов нефинансовым организациям — на 3,3%. Удельный вес просрочки по корпоративным займам увеличился до 4,2% с 4,1%, по кредитам физлицам — до 4,9% с 4,7%.

Февральский рост средств клиентов составил 2,5% (на 1,3% выросли вклады физических лиц, на 4,3% — депозиты юридических лиц, на 2,3% — средства организаций на расчетных и прочих счетах).