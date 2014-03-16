Партнеры России по «большой восьмерке» из-за ситуации на Украине готовятся вместо намеченного на лето саммита в Сочи провести встречу в формате G7, сообщает онлайн-версия журнала Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.



По данным издания, власти Великобритании уже предложили провести альтернативный саммит в Лондоне, а другие страны — участницы клуба приняли это предложение благосклонно.



Как заявила журналу представитель правительства Германии, Берлин приостанавливает подготовку к саммиту «восьмерки», решения по дальнейшим шагам «еще не приняты». Если Москва не пойдет на уступке в споре вокруг Крыма, Германия намерена отказаться от очередного раунда межгосударственных консультаций, которые должны пройти в апреле в ФРГ, отмечает издание. Возможно, добавляет журнал, консультации пройдут в усеченном формате.



Ранее сообщалось о прекращении странами G7 подготовки к саммиту в Сочи, тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия, тем не менее, будет готова принять у себя «коллег». «Если они не хотят приезжать, ну не надо», — сказал он. Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что решение стран «семерки» ничем не мотивировано.

