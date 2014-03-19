В ходе торгов на Московской бирже в среду рубль показывает укрепление позиций как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Так, на 15:09 мск доллар снизился по отношению к рублю на 11,65 копейки (36,1040 рубль/доллар), евро — на 16,55 копейки (50,2695 рубль/евро).

Как считает главный аналитик Нордеа Банка Валерий Евдокимов, на динамике рубля сегодня сказываются два основных фактора. Первый — это реакция нерезидентов, которые получили более четкие сигналы относительно будущих действий российских властей и, как результат, отыгрывают этот новостной фон. Второй — это технические моменты. «Речь идет о закрытии коротких позиций по рублю. В совокупности эти два фактора приводят к укреплению национальной валюты», — говорит Евдокимов.

«Рубль резко укрепился и понятно почему — это произошло после вчерашнего заявления Владимира Путина о том, что «мы не хотим раздела Украины». Ведь на Западе предполагали, что Россия начнет активно внедряться в Восточную Украину», — говорит начальник управления торговли на международных рынках СБ Банка Дмитрий Белов.

Впрочем, по мнению аналитиков, несмотря на политические моменты и на поддержку ЦБ по среднесрочным перспективам рубля, делать выводы об укреплении российской валюты пока рано. Как напоминает главный аналитик Нордеа Банка Евдокимов, реакции западных политиков еще не последовало, а значит, не исключена новая волна ослабления рубля.

Вместе с тем фондовый рынок в среду, 19 марта, снижается. На 15:25 мск индекс ММВБ с уровня предыдущего закрытия торгов уменьшился на 0,77%, индекс РТС — на 0,35%. Как считают аналитики, опрошенные корреспондентом Банки.ру, фондовый рынок завершил коррекционный отскок. «По индексу ММВБ мы компенсировали ровно 50% предшествовавшего снижения, что и определило усиление игры на понижение. Чисто технический момент», — считает аналитик по фондовому рынку ВТБ 24 Станислав Клещев.

По его словам, котировки Brent тестируют на прочность уровень поддержки 106 долларов за баррель. «Если он не устоит, то следует ожидать снижения котировок черного золота к психологическому уровню 100 долларов за баррель», — говорит Клещев, отмечая, что это также негативно действует на настроение инвесторов.

Руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что риски санкций остаются — в понедельник этот вопрос рассмотрит конгресс США. «Кроме того, приходят тревожные сообщения об угрозах Украины национализировать активы российских компаний в этой стране. В такой сложной обстановке рынку акций сложно поддерживать тот высокий темп восстановления, который был продемонстрирован в предыдущие два дня», — говорит Локтюхов. По его мнению, консервативные инвесторы вряд ли будут покупать акции российских компаний до прояснения позиции стран Запада.

«Впрочем, в рынке акций уже заложен в значительной степени негативный сценарий развития событий, поэтому малейшие позитивные новости могут в ближайшие дни позволить российским акциям вновь подрасти», — считает Локтюхов.