В Москве полиция задержала группу мошенников, члены которой похищали деньги у обманутых вкладчиков МММ-2011, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

Мошенники под предлогом возврата денежных средств требовали внести некую сумму в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 млн рублей.

Установлено, что аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, звонили потерпевшим, сообщая о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств.

Подозреваемые предлагали перечислять деньги на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.

18 марта оперативники и следователи столичной полиции в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела провели обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде.

В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников указанной этнической организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России.

Кроме того, были изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: мобильные телефоны, рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц, и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса.

Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).