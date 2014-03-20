По условиям одобренной советом директоров банка сделки с заинтересованностью «Русский Стандарт-Инвест» до конца года передаст кредитной организации в собственность 1 млрд рублей.
Акционеры «Русского Стандарта», вливая в капитал банка 1 млрд рублей, скорее всего, преследуют цель поддержать норматив достаточности капитала при росте активов или повысить привлекательность банка для инвесторов и банков-контрагентов, считает аналитик Банки.ру Рамиль Шарапов. Инвесторы и банки-контрагенты, говорит он, всегда положительно воспринимают такую поддержку со стороны собственников кредитной организации и охотно покупают облигации и векселя таких банков, а также выдают им кредиты.
Аналитики рейтингового агентства Fitch в начале марта назвали «Русский Стандарт» одним из наиболее уязвимых банков
Как отмечал аналитик БКФ Банка Максим Осадчий, проблемы «Русского Стандарта» в том, что его преимущественно рублевые активы в значительной степени фондируются бондами, номинированными в иностранных валютах, а основной бизнес банка — необеспеченные потребительские кредиты — находится под давлением регулятора.
Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» — крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 363,54 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 46,97 млрд, кредитный портфель — 138,90 млрд, обязательства перед населением — 174,32 млрд.