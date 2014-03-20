Украинский банк «Финансы и Кредит» временно заблокировал все кредитные лимиты по пластиковым картам в Крыму и на Украине, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Установление кредитных лимитов по картам частных клиентов, а также овердрафты по счетам клиентам малого и среднего бизнеса временно приостановлены», — сообщила представитель банка.

По ее словам, ранее банк также ограничил снятие наличных в своих банкоматах и отделениях на сумму 2, 5 тыс. гривен ежедневно. При этом «Финансы и Кредит» не устанавливал лимиты по расчету по картам в торговой сети. «Никаких других ограничений, включая время работы отделений и обслуживания, в нашем банке не вводилось», — подчеркнули в кредитной организации.

Ранее украинская «дочка» итальянского UniCredit Bank — Укрсоцбанк временно заблокировал все кредитные лимиты по пластиковым картам клиентов в Крыму. На получение наличных в банкоматах в отделениях Укрсоцбанка и ПриватБанка в Крыму установлены ограничения в размере не более 500 гривен в день.