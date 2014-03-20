Россия обнародовала ответный санкционный список против представителей США, сообщает пресс-служба МИД России.

Всего в список вошли девять человек: он включает заместителя помощника президента США по национальной безопасности Кэролайн Аткинсон, помощника президента США Дэниэла Пфайффера, помощника президента США Бенджамина Родса, лидера фракции большинства в Сенате Гарри Рида, спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бэйнера, председателя сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса, сенатора Мэри Лэндрю, сенатора Джона Маккейна, сенатора Дэниэла Коуса.

Бизнесменов и топ-менеджеров корпораций в списке пока нет, передает «Прайм».

«Такое решение может нравиться или нет, но речь идет о реальности, с которой необходимо считаться. Сомнений быть не должно: на каждый враждебный выпад мы будем отвечать адекватно», — сказали во внешнеполитическом ведомстве России, передает «Газета.Ru» .

В министерстве отметили, что использование санкционных инструментов — это «вещь обоюдоострая и бумерангом ударит по самим США».

Ранее Барак Обама подписал указ, согласно которому США могут ввести санкции против целых секторов российской экономики. Позже Минфин США ввел в санкционный список против российских чиновников еще 20 имен. В перечень в том числе вошли Сергей Иванов, Алексей Громов, Андрей Фурсенко, Аркадий и Борис Ротенберги, Николай Рыжков, Геннадий Тимченко, Сергей Железняк, Владимир Якунин и Сергей Миронов.