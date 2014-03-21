Россия может отказаться от услуг Visa и MasterCard в пользу отечественных платежных систем. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила «Известиям».

По ее словам, в России платежные системы должны действовать в соответствии с российским законодательством.

«Если ситуация не изменится, не исключено, что Россия в итоге откажется от услуг Visa и MasterCard и перейдет на отечественные платежные системы», — заявила Бурыкина, отметив, что в таком случае потребуется внести изменения в закон «О национальной платежной системе».

В пятницу Visa и MasterCard перестали оказывать услуги по проведению платежных операций клиентам банка «Россия», о введении санкций в отношении которого накануне объявили США. Также платежные системы заблокировали операции по картам СМП Банка, совладельцы которого — братья Аркадий и Борис Ротенберги — также попали в санкционный список.