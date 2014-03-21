Согласно официальной позиции Visa, ситуация, которая сложилась в пятницу с операциями по платежам у ряда российских банков, связана с нормами американского законодательства и введенными со стороны Вашингтона санкциями.

Пресс-служба Visa в России подтвердила порталу Банки.ру , что Казначейство США ввело санкции против некоторых российских физических лиц и организаций.

«В целях соответствия законодательству США компания Visa International Service Association обязана приостановить доступ к своей сети для таких организаций. По состоянию на 21 марта список этих организаций включает: банк «Россия», Собинбанк, СМП Банк и Инвесткапиталбанк», — говорится в сообщении Visa.