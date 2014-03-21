Очередные санкции со стороны ЕС утверждены лидерами стран — членов Союза во второй день саммита в Брюсселе.

В частности, передает собкор Банки.ру из Брюсселя, по словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, было принято решение о блокировке вступления РФ в ОЭСР и Международное энергетическое агентство.

Также Кэмерон сообщил журналистам, что политики приняли строгие финансовые и экономические санкции против Крыма. Особенно ограничения коснутся экспорта товаров в ЕС из Крыма. ЕС готов разрешить Крыму экспорт товаров в ЕС, но при условии, что они пойдут через территорию Украины, а не РФ.



