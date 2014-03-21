Московский банк Сбербанка с 22 марта приостанавливает прием купюр достоинством 500 и 5 000 рублей в информационно-платежных терминалах. Как говорится в сообщении кредитной организации, это связано с обновлением программного обеспечения.
Дата возобновления приема таких купюр не называется, о ней будет объявлено дополнительно.
Прошлой осенью Сбербанк приостанавливал прием в своих АТМ пятитысячных купюр. Ограничения действовали с 9 по 21 октября 2013 года и объяснялись заменой программного обеспечения
Глава кредитной организации Герман Греф сообщал, что потери банка от деятельности мошенников, сбывавших через банкоматы и платежные терминалы Московского региона поддельные купюры достоинством 5 тыс. рублей, составили несколько миллионов рублей.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2019 года нетто-активы банка — 29 159,25 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 383,67 млрд, кредитный портфель — 18 929,20 млрд, обязательства перед населением — 12 878,39 млрд.