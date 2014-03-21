Московский банк Сбербанка с 22 марта приостанавливает прием купюр достоинством 500 и 5 000 рублей в информационно-платежных терминалах. Как говорится в сообщении кредитной организации, это связано с обновлением программного обеспечения.

Дата возобновления приема таких купюр не называется, о ней будет объявлено дополнительно.

Прошлой осенью Сбербанк приостанавливал прием в своих АТМ пятитысячных купюр. Ограничения действовали с 9 по 21 октября 2013 года и объяснялись заменой программного обеспечения из-за появления на рынке поддельных банкнот.

Глава кредитной организации Герман Греф сообщал, что потери банка от деятельности мошенников, сбывавших через банкоматы и платежные терминалы Московского региона поддельные купюры достоинством 5 тыс. рублей, составили несколько миллионов рублей.