Журнал ЕС опубликовал список фамилий еще 12 лиц, которые подверглись санкциям со стороны Евросоюза в связи с событиями на Украине и в Крыму, передает собкор Банки.ру из Брюсселя.

Утвержденный ранее список, включающий фамилии 21 чиновника из РФ и Крыма, пополнили вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Также в дополнительный список вошли: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, начальник штаба Черноморского флота РФ Александр Носатов, заместитель командующего Черноморским флотом РФ Валерий Куликов, глава избиркома Крыма Михаил Малышев, глава избиркома Севастополя Валерий Медведев, командующий российскими войсками в Крыму Игорь Турченюк, депутат ГД РФ Елена Мизулина.

Очередные санкции со стороны ЕС утверждены лидерами стран — членов Союза во второй день саммита в Брюсселе. Кроме дополнительного списка официальных лиц, было принято решение о блокировке вступления РФ в ОЭСР и Международное энергетическое агентство. Также политики приняли строгие финансовые и экономические санкции против Крыма.

Ранее в понедельник ЕС опубликовал список десяти чиновников из России, восьми — из Крыма и трех военачальников, включая командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Александра Витко.

Санкции ЕС, такие как замораживание активов, касаются фондов и экономических ресурсов, принадлежащих или контролируемых конкретными лицами, в отношении которых введены санкции. Это означает, согласно официальному документу ЕС о санкциях, что все наличные средства, чеки, банковские депозиты, акции и так далее не могут быть проданы, изъяты или переданы третьим лицам. Аналогичные санкции касаются и всех материальных или нематериальных активов, включая недвижимость. Последняя не может быть сдана даже в аренду.

