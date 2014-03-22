Украина в скором времени вернет Крым, уверена бывший премьер страны Юлия Тимошенко. Отбывавшая заключение и освобожденная досрочно после свержения президента Виктора Януковича Тимошенко приняла участие в ток-шоу «Шустер live» на Первом национальном украинском телеканале, сообщает РБК.





Значительную часть своего выступления Тимошенко посвятила Крыму, жители которого выступили за присоединение к России, и позиции Москвы в украинском кризисе. «У меня есть абсолютная уверенность, что Крым мы вернем. Это вопрос недолгого времени», — заверила экс-премьер.





Она добавила, что Киев не позволит российским войскам пройти на территорию континентальной Украины. «И мир также за этим следит. Если шаг будет сделан, то мир уже будет реагировать не только финансовыми санкциями, возможно, это уже будет серьезное усиление способности Украины защищать свои границы», — надеется экс-премьер.





Тимошенко убеждена, что через месяц президент РФ Владимир Путин будет просить демократический мир сесть за стол переговоров. «Сначала Крым — на место, а потом мы будем говорить о любых возможных конфигурациях сотрудничества. Говорить о том, что Крым уже ваш, а теперь давайте дружить — мне кажется, что это будет очень слабая, недостойная позиция. Поэтому сначала вернем Крым, а с Путиным у нас есть о чем говорить», — подчеркнула она.