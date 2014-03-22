Германское федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) проверяет связь Deutsche Bank со Всеукраинским Банком Развития (ВБР), который связывают с семьей Виктора Януковича. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на немецкое интернет-издание Zeit Online.





Как пишет Zeit Online в статье «Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета», семье Януковича за несколько лет удалось получить «загадочное имущество» за рубежом, в том числе благодаря причастности Deutsche Bank.





Немецкий банк отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР, отмечает Zeit Online. «Однако он (Deutsche Bank. — Прим. ред.) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank», — отмечается в статье. По информации Zeit Online, уже более 15 лет Deutsche Bank активно работает на Украине, в частности является банком-корреспондентом для украинского «Хрещатика».









«Много документов, которые частично можно найти и в Сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту очевидно взаимную связь, чтобы направлять деньги в зону евро», — пишет Zeit Online.

Для этого, по данным издания, ВБР и стал банком-корреспондентом для «Хрещатика», который переправлял деньги ВБР в Германию. Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для «Хрещатика», однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующее законодательство.



