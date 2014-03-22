Банки, созданные до принятия Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, вправе продолжать деятельность, если готовы выполнять свои обязательства и надлежащим образом взаимодействовать с Банком России. Об этом говорится в проекте закона «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период», внесенного в субботу в Госдуму. Авторы документа — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина и зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.





Переходный период определен в документе с даты вступления закона в силу до 1 января 2015 года. В этот период банки в Крыму могут продолжать работать, не получая лицензии ЦБ РФ, но соблюдая условия взаимодействия с территориальными подразделениями Банка России, которые будут созданы в Крыму и Севастополе. В частности, банки должны уведомить ЦБ РФ о продолжении своей деятельности в течение 15 дней с даты вступления закона в силу, представлять по требованию Банка России реестр обязательств перед кредиторами и вкладчиками, а также отчетность и иные документы.





В законопроекте описаны особенности исполнения работающими в Крыму банками правил российского валютного законодательства, антиотмывочного законодательства, а также особенности открытия банковских счетов субъектами хозяйственной деятельности Республики Крым и Севастополя, говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Проект документа определяет возможности приобретения банками, зарегистрированными и (или) действующими на территории Крыма и Севастополя, статуса кредитной организации и устанавливает полномочия Банка России по надзору за ними.





Законопроект определяет особенности функционирования и преобразования в полноценный субъект кредитно-финансовой системы России иных кредитно-финансовых институтов, действующих на территории Крыма и в Севастополе, отмечается в пояснительной записке.



