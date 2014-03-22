Законопроект о защите вкладов физлиц в объеме 700 тыс. рублей в банках Крыма и Севастополя в случае неисполнения кредитными учреждениями своих обязательств внесен в Госдуму.





«В целях обеспечения конституционного равенства прав граждан — клиентов кредитных учреждений и банков, защищенных системой страхования вкладов, законопроектом предлагается установить максимальный размер компенсации в сумме, эквивалентной 700 тысячам рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





В документе предлагается создать автономную некоммерческую организацию — фонд защиты крымских вкладчиков. Фонд будет публиковать в официальном издании, определенном Банком России, предложение о приобретении им прав (требований) по вкладам, условия такого приобретения, а также станет принимать заявления вкладчиков и документы, подтверждающие обязательства перед ними. Кроме того, фонд получит права кредитора в отношении приобретенных им прав (требований).





«Принятие федерального закона позволит защитить сбережения физических лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, и обеспечить стабилизацию финансовой ситуации в указанных регионах. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет средств Банка России», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



