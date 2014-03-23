Платежные системы MasterCard и Visa разблокировали карты Инвесткапиталбанка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Работоспособность карт MasterCard полностью восстановлена, трансакции по картам Visa начнут проходить в течение нескольких часов, подчеркивают в банке.

С пятницы держатели карт кредитной организации не могли использовать их для оплаты товаров и услуг, а также для снятия денег за рубежом в связи с введением США санкций в отношении основных акционеров банка. С аналогичными проблемами столкнулись СМП Банк, банк «Россия» и Собинбанк.

Ранее СМП Банк также сообщил о том, что платежные системы сняли блокировку с карт кредитной организации.

«Благодаря приложенным усилиям наших партнеров из СМП Банка восстановлена работа по банковским картам MasterCard и Visa Инвесткапиталбанка. Мы рады, что две крупнейшие международные платежные системы изменили свое решение о блокировке», — заявил председатель правления Инвесткапиталбанка Шамиль Ибрагимов, слова которого приводятся в сообщении.

Как пояснили Банки.ру в MasterCard, международная платежная система получила дополнительные инструкции от управления по контролю за иностранными активами Казначейства США, в связи с чем была произведена разблокировка карт кредитной организации.