Правительство США проинформировало компанию Visa International Service Association о снятии экономических санкций с СМП Банка, Инвесткапиталбанка и банка «Инвестиционный Союз» в связи с тем, что эти организации не соответствуют критериям, по которым налагаются санкции. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе Visa в России.

На основании новой информации компания возобновила этим банкам доступ к своей сети. Все карты, эмитированные кредитными организациями, в самое ближайшее время вернутся в режим нормального функционирования, подчеркивают в Visa.

В пятницу платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам ряда банков из-за санкций США. Как отмечали в пресс-службе Visa, платежная система обязана приостановить доступ к своей сети для этих кредитных организаций.

Ранее в воскресенье СМП Банк и Инвесткапиталбанк уже сообщили, что MasterCard и Visa разблокировали карты кредитных организаций.