Правительство России может объявить Крым особой экономической зоной
В правительстве развитие Крыма станет курировать вице-премьер Дмитрий Козак, по поручению президента он уже занимается этим несколько недель, рассказывают два федеральных чиновника. В пятницу у Козака предварительно обсуждались предложения, которые будут доложены на совещании у Медведева. Представитель Медведева от комментариев отказался. Представитель Козака подтвердил факт совещания, но подробности обсуждать не стал.
Одно из предложений — наделить полуостров статусом особой экономической зоны, создать корпорацию развития Крыма и принять специальную федеральной целевую программу, рассказывают собеседники «Ведомостей». Такие корпорации есть во многих российских регионах. Они оказывают консультационные услуги инвесторам, помогают получить необходимые разрешения на строительство, входят в капитал проектов. Как правило, данные корпорации — 100-процентные «дочки» Внешэкономбанка, но в случае с Крымом возможно создание госкорпорации по подобию «Олимпстроя», говорит один из федеральных чиновников.
Вероятность создания ОЭЗ в Крыму велика, хотя решение еще не принято, отмечает федеральный чиновник. Крымская ОЭЗ будет схожа с ОЭЗ в Калининградской области, считает другой чиновник: «Как и в случае с Калининградом потребуется принять отдельный закон, который позволит давать налоговые льготы всем крупным инвесторам, готовым вкладывать в регион».
Источник: Ведомости
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