Национальная платежная система может быть создана в России в течение полугода. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент портала Банки.ру.
По его словам, платежная система «Про100» «максимально готова к этому». «Эту идею можно реализовать в скором режиме. Я думаю, пару месяцев», — сказал Греф.
«Мы давно предлагали создать национальную платежную систему. Я считаю, это необходимо и полезно», — сказал он.
В конце прошлой недели международные платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам клиентов ряда российских банков в связи с введенными США санкциями.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2019 года нетто-активы банка — 29 159,25 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 383,67 млрд, кредитный портфель — 18 929,20 млрд, обязательства перед населением — 12 878,39 млрд.