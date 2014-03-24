Национальная платежная система может быть создана в России в течение полугода. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент портала Банки.ру .

По его словам, платежная система «Про100» «максимально готова к этому». «Эту идею можно реализовать в скором режиме. Я думаю, пару месяцев», — сказал Греф.

«Мы давно предлагали создать национальную платежную систему. Я считаю, это необходимо и полезно», — сказал он.

В конце прошлой недели международные платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам клиентов ряда российских банков в связи с введенными США санкциями.