По аналогичному принципу устроена Объединенная расчетная система (ОРС). Ее банки-партнеры обмениваются информацией по банкоматным операциям между собой напрямую. За счет этого, в частности, держатели карт банков — участников ОРС могут снимать средства в банкоматах других банков-партнеров. Распространить подобного рода взаимодействие возможно на все операции, в том числе на эквайринг.
Впрочем, при организации подобного host-to-host-соединения реально объединить не более пяти-десяти крупных банков, говорит собеседник «Коммерсанта», представитель банка топ-10. Чтобы распространить этот принцип на остальных игроков, необходимо создавать отдельный процессинг. Причем ни один действующий сегодня процессинг, по его словам, не рассчитан на такой объем трансакций. То есть строить его придется заново. При этом процессинге должен быть создан расчетный центр — банк или НКО для расчетных и клиринговых операций. Возникает вопрос: кто из банков будет выполнять эти функции? Система должна находиться под госрегулированием, то есть под руководством и на базе ЦБ РФ, считают банкиры.
Центробанк между тем вернулся к идее создания национальной платежной системы. По сведениям «РБК daily», вечером в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина собрала у себя представителей российских платежных систем — УЭК, Union Card, Объединенной расчетной системы. Руководство Центробанка пыталось понять потенциал существующих систем, в частности можно ли на их базе создать локальную систему, способную конкурировать с международными игроками, отметил источник газеты.
Самый вероятный сценарий ее развития — платформа ОАО «Универсальная электронная карта» (коммерческое название — «Про100») с участием Сбербанка. Для начала ее карты могут раздать бюджетникам в качестве зарплатных. Но карту «Про100» выпускают только Сбербанк, «Уралсиб», «Ак Барс» и Московский Индустриальный Банк, еще 14 кредитных организаций имеют статус партнера УЭК, указывает «РБК daily».
Обсуждался и вариант создания НПС на базе Объединенной расчетной системы. У нее больше банков-партнеров — 170. Однако карт она не выпускает, это просто сеть банкоматов, которая объединяет разные банки. Кроме того, ее учредитель — Росбанк принадлежит российской «дочке» французской Societe Generale. По итогам совещания Эльвира Набиуллина решила провести еще одну встречу с представителями банков, чтобы узнать, захотят ли они вступать в УЭК, ибо без их участия НПС не заработает. Но пока банкирам эта идея не нравится, утверждает «РБК daily».
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2019 года нетто-активы банка — 511,35 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 59,99 млрд, кредитный портфель — 108,35 млрд.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2019 года нетто-активы банка — 516,43 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 55,73 млрд, кредитный портфель — 265,39 млрд, обязательства перед населением — 159,94 млрд.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2019 года нетто-активы банка — 3 552,80 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 458,21 млрд, кредитный портфель — 2 251,61 млрд, обязательства перед населением — 1 123,68 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2019 года нетто-активы банка — 29 159,25 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 383,67 млрд, кредитный портфель — 18 929,20 млрд, обязательства перед населением — 12 878,39 млрд.