Россия не цепляется за формат G8, если он не нужен западным странам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, основные мировые проблемы можно обсуждать в рамках G20 и других форумов.

«Восьмерка» — это клуб неформальный, членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению. С основанием «двадцатки» все экономические, финансовые вопросы обсуждаются именно в «группе двадцати», а «восьмерка» сохраняла смысл своего существования прежде всего потому, что она являлась форумом разговора ведущих западных стран и России», — рассказал Лавров.

«Если западные партнеры считают, что формат G8 изжил себя, так тому и быть», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

24 марта премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что саммит G8 в России в 2014 году не состоится. Ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус сообщил о приостановлении членства России в G8.