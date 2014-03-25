Снижение доллара и евро на Московской бирже усилилось после заявления главы Минфина РФ о возможности дальнейшего укрепления рубля.

По состоянию на 14:17 мск единая европейская валюта теряла 72 копейки к уровню закрытия предыдущего дня, ее стоимость опустилась до 49,22 рубля. Курс доллара к 14:18 снизился на 41,55 копейки до 35,6365 рубля.

Стоимость бивалютной корзины по состоянию на 14:39 мск составила 41,8459 рубля, что на 45,57 копейки ниже уровня предыдущего закрытия.

«Если сейчас будет некая стабильность во внешнеэкономическом и экономическом плане, то рубль не должен больше ослабляться и возможен обратный процесс — переток средств из валюты в рубли», — сказал Антон Силуанов журналистам.

Ранее в ходе торгов снижение иностранных валют на Московской бирже было менее значительным: около 12:30 мск евро терял более 50 копеек, доллар — более 30. Эксперты отмечали, что росту рубля способствует наступление налогового периода в РФ.

Официальные курсы валют на среду были также установлены регулятором с понижением: курс доллара снизился на 23,5 копейки до 35,9316 рубля, евро — на 21,3 копейки до 49,7042 рубля.