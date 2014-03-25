ПриватБанк пока не может возобновить операции по счетам и картам своих клиентов из-за отсутствия легитимной законодательной базы, определяющей основы деятельности банковской системы в Крыму, сообщила пресс-служба банка.

В настоящее время на полуострове банки не могут продолжать работать в рамках действовавшего ранее правового поля, а новые законодательные акты по работе банков и валютной системы не утверждены. В такой ситуации ПриватБанк продолжает работать в режиме «банковских каникул», не обслуживая счета своих корпоративных и частных клиентов.

«К сожалению, сотни тысяч наших клиентов оказались заложниками созданной властями Крыма ситуации, когда за многочисленными лозунгами и громкими заявлениями нет никакой правовой базы и четкого понимания механизма работы банковской системы, — отмечают в кредитной организации. — На сегодня банк не имеет законных оснований для проведения операций со счетами и картами клиентов, конвертации счетов и расчетов в рублях, кроме того, на полуострове не работает система межбанковских и казначейских платежей, из-за чего нормальная работа банка просто невозможна».

В ПриватБанке уверены, что скорейшее рассмотрение парламентами законов о функционировании банковской системы на территории Крыма и законодательной базы о финансовых и хозяйственных операциях на оккупированных территориях позволит начать разработку процедуры работы банков в Крыму уже в ближайшие дни.

Как отметили в банке, для восстановления работы банковской системы Крыма нужно в кратчайшие сроки решить ключевые вопросы подтверждения прав собственности на имущество, которое выступает в качестве залога по банковским кредитам, вопросы финансового учета банков и налогообложения, а также еще ряд базовых вопросов работы банковской системы.

«Мы надеемся, что после рассмотрения парламентами специальных законов о деятельности банков на территории Крыма регуляторы как с украинской, так и российской стороны смогут разработать четкую и понятную процедуру работы банков, которая будет в первую очередь защищать интересы клиентов», — отметили в ПриватБанке.