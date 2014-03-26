Юниаструм Банк предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Доступный» на специальных условиях. Средства в размере от 20 тыс. до 20 млн рублей можно разместить на три месяца под 10% годовых. Вклад является расчетным, то есть по нему предусмотрены операции пополнения и частичного снятия до неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или банковскую карту. Вкладчик вправе распоряжаться суммами начисленных процентов по своему усмотрению: расходовать их либо использовать как дополнительный взнос на депозит, увеличивая тем самым остаток на счете. В случае если возникнет необходимость расторгнуть договор до истечения срока, проценты будут пересчитаны по льготной ставке — 3% годовых.

«Уже не первый год мы сотрудничаем с информационным порталом Банки.ру в рамках специальных предложений. За это время посетители портала открыли более 10 тысяч вкладов на специальных условиях, и наше предложение дважды было удостоено награды на ежегодной премии «Банк года», — отмечает руководитель блока разработки и развития банковских продуктов Юниаструм Банка Сусанна Узунян. — Я думаю, эти цифры говорят сами за себя. Мы рады вновь предложить аудитории Банки.ру уникальные условия по вкладу «Доступный» и подарки в честь 20-летия Юниаструм Банка».

«Вклады на краткосрочный период весьма популярны и являются удобным инструментом, например, для тех, кто желает накопить на предстоящую покупку или отпуск, — считает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. — Кроме того, в период рыночной нестабильности такие вклады — оптимальный вариант, так как помогают минимизировать инфляционные риски и получить доход».

В рейтинге вкладов российских банков, входящих по величине в топ-100 и имеющих аналогичные условия, ставка по вкладу «Доступный» приближена к максимальной и, в зависимости от суммы, занимает вторую и третью строчки.

Юниаструм Банк располагает широкой филиальной сетью. Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, а также во многих других городах России: Челябинске, Хабаровске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Нижнем Новгороде и т. д.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — также 25 тыс. рублей.