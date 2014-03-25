Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу эмитента Москвы «ВВВ» до «негативного» со «стабильного», подтвердив сам рейтинг на текущем уровне, говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, был подтвержден рейтинг по национальной шкале «ruAAA».



Также S&P ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу эмитента города Санкт-Петербурга «ВВВ» до «негативного» со «стабильного», подтвердив сам рейтинг на текущем уровне, говорится в пресс-релизе агентства.

«Долгосрочный кредитный рейтинг Москвы отражает особую позицию города как экономического, административного и финансового центра страны с уровнем благосостояния «выше среднего» в международном сравнении. Низкий уровень долга и крайне позитивные показатели ликвидности также поддерживают уровень рейтинга. Умеренная гибкость бюджета и бюджетные показатели, которые могут ухудшиться в ближайшие пять лет, не повлияют на кредитоспособность города», — считает S&P. Рейтинг города ограничивается «развивающейся и несбалансированной» институциональной средой России, а также неэффективным финансовым менеджментом администрации Москвы. Рейтинг может быть повышен в случае повышения суверенного рейтинга РФ до стабильного. Отрицательное рейтинговое действие может быть предпринято в случае понижения суверенного рейтинга страны.

Санкт-Петербург, отмечают аналитики, «имеет сильные финансовые показатели, очень позитивные позиции по ликвидности, низкий уровень долга, что и отражает долгосрочный рейтинг». В то же время сдерживающим фактором является невысокая финансовая гибкость города из-за федерального контроля, а также существенной необходимости в долгосрочном финансировании инфраструктурных проектов. В случае понижения рейтинга РФ в дальнейшем, то же действие будет предпринято в отношении Санкт-Петербурга. Кроме того, слабые показатели бюджета города и рост долгов и расходов также могут стать факторами негативного рейтингового действия.



Такое решение было принято в связи с ухудшением до «негативного» прогноза по суверенному рейтингу РФ 20 марта.