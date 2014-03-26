Российский рубль является наиболее защищенной от воздействия санкций валютой. Такие результаты обследования ЦБ РФ привела в ходе выступления в Госдуме первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру .

«Мы более детально изучили влияние санкций. Выяснилось, что рубль — наиболее защищенная валюта с точки зрения санкций», — сказала Юдаева.

После присоединения к России Республики Крым власти США ввели адресные санкции в отношении ряда чиновников РФ. Затем санкционный список был расширен, в него вошли, в частности, Аркадий и Борис Ротенберги и банк «Россия».

В прошлую пятницу международные платежные системы Visa и MasterCard ввели ограничения на проведение операций по пластиковым картам банка «Россия» Юрия Ковальчука, СМП Банка братьев Ротенбергов, Инвесткапиталбанка и Собинбанка. Однако в воскресенье ограничения в отношении «Северного Морского Пути» и «Инвесткапитала» были сняты.