ЦБ опустил курс евро на 75 копеек, курс доллара — на 48
«Геополитический дисконт во вторник наполовину был «продан». В начале недели рынку стало очевидно, что пока более жестких санкций против России не будет, а значит, можно наверстывать упущенное. Во вторник экспортеры поддержали рост рубля, а ЦБ, напротив, сократил интервенции до 200 млн долларов в день. Выплата налогов и активность экспортеров — главный фактор на сегодня. Движение на валютном рынке во вторник было сильным, и сегодня не исключена стабилизация. Впрочем, пока фон оптимистичный, а значит, у рубля еще есть некоторый задел», — говорится в аналитическом отчете Нордеа Банка.
Источник: Banki.ru
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