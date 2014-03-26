ЦБ установил официальные курсы валют на 27 марта. Курс доллара снизился на 48,2 копейки, составив 35,4494 рубля (35,9316 рубля на 26 марта). Курс евро — на 75,2 копейки до 48,9521 рубля (49,7042 рубля на 26 марта)

«Геополитический дисконт во вторник наполовину был «продан». В начале недели рынку стало очевидно, что пока более жестких санкций против России не будет, а значит, можно наверстывать упущенное. Во вторник экспортеры поддержали рост рубля, а ЦБ, напротив, сократил интервенции до 200 млн долларов в день. Выплата налогов и активность экспортеров — главный фактор на сегодня. Движение на валютном рынке во вторник было сильным, и сегодня не исключена стабилизация. Впрочем, пока фон оптимистичный, а значит, у рубля еще есть некоторый задел», — говорится в аналитическом отчете Нордеа Банка.