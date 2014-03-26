Чистый отток капитала из РФ по итогам 2014 года может достичь 100 млрд долларов, заявил в среду журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Величина оттока капитала будет несущественно больше, чем в прошлом году. Для корректного сопоставления нужно учитывать те деньги, которые в период ослабления рубля Центральный банк тратил на интервенции, чтобы снижать волатильность. Это порядка уже 40 миллиардов долларов. Поэтому здесь это нужно все учитывать», — сказал Белоусов.

«Я думаю, цифра будет в районе 60—80 миллиардов. С учетом интервенций, я думаю, что в районе 100», — сказал Белоусов.

По итогам 2013 года, согласно оценке ЦБ, чистый отток капитала из РФ ускорился до 62,7 млрд долларов с 54,6 млрд в 2012-м.