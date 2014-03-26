Министр финансов России Антон Силуанов не видит серьезных причин для того, чтобы отказываться от международных платежных систем Visa и MasterCard, ведь создаваемая внутри страны собственная расчетная система не будет работать за рубежом.

«Мы считаем, что пока нет серьезных оснований говорить о том, что мы должны отказываться от действующих платежных систем — Visa и MasterCard. Но параллельно начинаем больше внимания уделять собственной расчетной системе», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы вместе с банками готовим соответствующие предложения, они будут реализовываться в ближайшее время», — отметил министр.

На прошлой неделе США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против еще 20 россиян и банка «Россия». В новый список попали основной собственник этого банка Юрий Ковальчук и Борис и Аркадий Ротенберги, владеющие СМП Банком. После этого Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка «Россия», СМП Банка, а также их дочерних Собинбанка и Инвесткапиталбанка. Впоследствии ограничения остались только для «России».

Данная ситуация заставила российские власти задуматься над тем, как обезопасить себя от повторения таких случаев, отметил Силуанов.