БТФ-Банк, запустивший на днях спецпредложение на портале Банки.ру, повышает ставки по вкладу. Если раньше ставка по продукту составляла 10% годовых, то сейчас — 10,4%.

Вклад «Удачный выбор» можно открыть на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей сроком на 1 год. Условиями вклада предусмотрено пополнение в течение 91 дня с момента открытия без ограничений по сумме. Депозит открывается на длительный срок, но вкладчикам предоставляется возможность досрочно забрать свои сбережения по истечении 181 дня на льготных условиях. При расторжении договора в период со 182-го по 270-й день проценты будут начислены по ставке 5% годовых, а с 271-го по 365-й — 6% годовых.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями «Удачный выбор» попадает в топ-20 лучших предложений, действующих в настоящий момент на рынке», — резюмирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — также 25 тыс. рублей.